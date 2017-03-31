騎機車幫推故障車屬危險駕車 重罰1.2萬中央社 (2017-03-31 17:10)
民眾機車壞掉有時會請騎士幫忙邊騎邊推故障機車去修理，但警方表示，這樣的行為屬危險方式駕車，依法必須罰新台幣1萬2000元，呼籲民眾騎乘機車注意道路安全，避免危險行為。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 106年3月31日
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
3M 保潔墊．單人 保潔墊．歐蕾 保潔墊．水床 保潔墊．coolmax 保潔墊．n w 保潔墊．保潔墊 特大．Domo 保潔墊．JUMENDI 保潔墊．ENNE 保潔墊．單人保潔墊．法緹 保潔墊．雙人保潔墊．Ceres 保潔墊．sleepy 保潔墊．防水保潔墊．純棉保潔墊．HB 保潔墊．3M 防潑水 保潔墊．保潔墊 加大．Barbie 保潔墊．保潔墊．cotex 保潔墊．保潔墊包．foca 保潔墊．eversoft 保潔墊．涼感 保潔墊．純色保潔墊．looca 保潔墊．RODERLY 保潔墊
日本老人婚活風 學者估5年吹到台灣【中央社】
台大尼泊爾籍學生頭部外傷 陳屍宿舍【中央社】
清明掃墓加出遊 國道中部大塞車 【NOWnews今日新聞】
女子逛百貨公司遭利剪割頸 幸無大礙【NOWnews今日新聞】
BMW北宜公路越線逆向 撞倒重機【中央社】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》