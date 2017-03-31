民眾機車壞掉有時會請騎士幫忙邊騎邊推故障機車去修理，但警方表示，這樣的行為屬危險方式駕車，依法必須罰新台幣1萬2000元，呼籲民眾騎乘機車注意道路安全，避免危險行為。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 106年3月31日