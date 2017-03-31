護漁不中斷 巡護八號航往中西太平洋中央社 (2017-03-31 17:10)
護漁不中斷，海巡署直屬船隊「巡護八號」（圖）31日啟航，出發執行今年第2航次的「中西太平洋公海漁業巡護」遠洋巡護任務，全力護漁。（海巡署提供）中央社記者陳朝福傳真 106年3月31日
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