大數據辦案 打擊犯罪新趨勢（2）中央社 (2017-03-31 17:10)
中央警察大學與中華民國刑事偵防協會31日共同舉辦「大數據思維與警務合作論壇」，邀請國內產官學界大數據學者專家，透過發表論文與焦點座談，希望推動新型警察學術研究趨向。（警大提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 106年3月31日
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