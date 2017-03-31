掌握「大數據」已經成為當今各項領域的新趨勢，警察大學校長刁建生（圖）31日在一項論壇中表示，大數據將帶動警用科技的發展及創新，提升共同合作打擊犯罪成效。（警大提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 106年3月31日