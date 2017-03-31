高師大校園涉殺人 男到後山輕生（2）中央社 (2017-03-31 17:10)
高雄師範大學燕巢校區31日發生一起凶殺案，犯嫌賴姓男子（左）涉殺害校方外包江姓女清潔工後逃逸，警方動員循線到校園後山搜山，找到疑服毒仍有生命徵象的賴男，緊急送醫。（翻攝照片）中央社記者陳朝福傳真 106年3月31日
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