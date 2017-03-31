列管性犯罪通緝犯落網 雲林移送歸案中央社 (2017-03-31 17:10)
雲林縣警察局31日表示，在西螺一處出租套房，查獲警政署列管的性犯罪通緝犯吳姓男子（圖），移送高雄地檢署歸案。（警方提供）中央社記者葉子綱傳真 106年3月31日
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