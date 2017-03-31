山老鼠盜伐林木 警方圍捕棄車逃逸（3）中央社 (2017-03-31 17:10)
嘉義縣警方31日凌晨在阿里山鄉豐山村圍捕山老鼠，山老鼠被逼入死路後，棄車逃逸，警方在車上起出盜伐扁柏木18塊，市價約值新台幣260萬元。（警方提供）中央社記者江俊亮傳真 106年3月31日
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