李凈瑜宣布放棄聘請律師（3）中央社 (2017-03-31 17:10)
台灣非政府組織工作者李明哲在中國大陸遭逮捕，中國大陸方面迄今未提出具體說明。李明哲的妻子李凈瑜（左）31日宣布，將放棄聘請律師，不做法律性的無謂辯護。中央社記者張皓安攝 106年3月31日
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