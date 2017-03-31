高雄師範大學燕巢校區今天(31日)清晨發生凶殺案，擔任清潔工的江姓女子遭到同事賴姓男子持刀砍殺不治。嫌犯逃往山區，警方搜山，下午找到服藥尋短的嫌犯，送醫急救。(林憲源報導)



命案發生在高師大燕巢校區內，被害人是高師大清潔工作外包商的員工江姓女子，清晨與同事賴姓男子爭吵，賴男持刀砍中江女頸部，傷重不治。



賴男行凶後逃往燕巢泥火山山區，警方搜山，中午過後，在一處山坳找到人。警方說，當時賴姓嫌犯躺在地上，氣息微弱，附近留有空瓶，疑似畏罪服下農藥。凶嫌被送往義大醫院急救。



岡山警察分局說明，嫌犯經過急救後說江女積欠他十多萬元債務不還，因此爭執行凶。警方將再查明賴男犯案動機。



(圖:岡山警分局提供)



