胡婷婷結婚不到一年 自爆心痛無法負荷NOWnews今日新聞 (2017-03-31 12:03)
女星胡婷婷去年6月與相識多年的律師男友Adam結婚，婚後隨老公搬到紐約居住的她，日前在臉書上傾訴思念家人的心情，並因為思念過度稱「我的心快無法負荷」，而老公Adam不捨胡婷婷如此思念家人，感性表示，「我們一定可以找出更多的方式，讓妳不覺得離家人如此遙遠！」
胡婷婷在臉書寫出一段與老公的日常對話，先是嫌棄老公喜愛的復古風家具很醜，並不准老公買回家布置。Adam表示因為復古家具讓他想起童年，也有著家人的回憶，但若是胡婷婷不喜歡，便不會買。隨後胡婷婷也向老公坦白內心想法，「我嫉妒你可以單純的想念童年，享受家的感覺。我常常不敢去想我的家人，因為一想就心痛，心痛我離他們遙遠，心痛我無法隨時和他們見面。他們時時刻刻在我心上，我的心快無法負荷⋯⋯」
聽了胡婷婷思念家人的心情，Adam表示，「謝謝妳的坦誠，我知道妳為了我嫁到紐約，犧牲改變很多。也許我們可以做得更好，每天跟他們通話，找更多放假的時間回去看他們！我們一定可以找出更多的方式，讓妳不覺得離家人如此遙遠！」夫妻間的甜蜜感情溢於言表，讓人看了很是羨慕。
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
大靠墊．Imager 靠墊．記憶靠墊．三角 靠墊．護腰靠墊．SANRIO 靠墊．後靠墊組．DUYAN 靠墊．按摩靠墊．Lisan-OA 雙寶坐靠墊．沙發靠墊．床頭靠墊．elmo 靠墊．many 靠墊．Sesame 靠墊．LooCa 靠墊．感溫釋壓記憶靠墊．彼得兔 乳膠靠墊．光陽 靠墊．腰靠墊．CJGIFT 靠墊．KYMCO 靠墊．樂雅 靠墊．三角靠墊．熊大 靠墊．uno 靠墊．alphax 靠墊．靠墊．Jimmy 靠墊．坐墊 靠墊
- 【OPPO 福利品】R9 4/64G 八核心5.5吋智慧機(贈原廠視窗皮
- LITA麗塔 舒活系列-茶糖 雙人四件式兩用被套床包枕套組
- MIU MIU 經典MADRAS BICOLORE系列雙袋拉鍊手拿/斜背子母包(
- 【NATURALLY JOJO】麻花流蘇針織外套(黑)
- 【糖潮】七分袖旗袍式刺繡花朵中長裙洋裝(共二色)
- 【i-Rocks】IRK65MN機械式電競鍵盤-德國Cherry青軸
- 【法式寢飾花季】典雅風情-雙人純棉七件式床罩組(詩情花意#
- 【KYMCO光陽】RacingKing180 ABS(2017年新車)
- 彩糖鑽工坊 天使&惡魔系列 鑽石戒指
- 【SensingTEK】智慧家庭防盜套組-防盜監控、網路攝影機(TEK
「大力女都奉順」劇照公開 朴寶英朴炯植圖書館約會【Wow!NEWS新聞網】
洪榮宏夢見豬哥亮 無法探視只能潛心祈禱【NOWnews今日新聞】
吳宗憲開罵即獲回應 高鐵Wi-Fi建置進度超前【NOWnews今日新聞】
崔小萍追思禮拜 孫越帶領禱告【中央社】
湯姆克魯斯操吐「湯女郎」 狂舉惹怨氣【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》