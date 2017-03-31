▲胡婷婷在臉書透露，因過度想念家人「心快無法負荷」，老公暖心回應讓人超感動。（圖／翻攝自胡婷婷臉書，2017.03.31）

女星胡婷婷去年6月與相識多年的律師男友Adam結婚，婚後隨老公搬到紐約居住的她，日前在臉書上傾訴思念家人的心情，並因為思念過度稱「我的心快無法負荷」，而老公Adam不捨胡婷婷如此思念家人，感性表示，「我們一定可以找出更多的方式，讓妳不覺得離家人如此遙遠！」

胡婷婷在臉書寫出一段與老公的日常對話，先是嫌棄老公喜愛的復古風家具很醜，並不准老公買回家布置。Adam表示因為復古家具讓他想起童年，也有著家人的回憶，但若是胡婷婷不喜歡，便不會買。隨後胡婷婷也向老公坦白內心想法，「我嫉妒你可以單純的想念童年，享受家的感覺。我常常不敢去想我的家人，因為一想就心痛，心痛我離他們遙遠，心痛我無法隨時和他們見面。他們時時刻刻在我心上，我的心快無法負荷⋯⋯」

聽了胡婷婷思念家人的心情，Adam表示，「謝謝妳的坦誠，我知道妳為了我嫁到紐約，犧牲改變很多。也許我們可以做得更好，每天跟他們通話，找更多放假的時間回去看他們！我們一定可以找出更多的方式，讓妳不覺得離家人如此遙遠！」夫妻間的甜蜜感情溢於言表，讓人看了很是羨慕。

▲胡婷婷與老公Adam婚後居住在紐約，兩人感情十分甜蜜。（圖／翻攝自胡婷婷臉書，2017.03.31）