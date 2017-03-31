▲張懸<高雄潮水箴言>演唱會高雄市立圖書館總館。（圖／牡蠣音樂）

在這個以「利」字為先的世代，你知道有多少寶貴的資產，將成為財團的囊中物嗎？日前原民會公布的《原住民族土地劃設辦法》，引來原住民的抗議，凱道夜宿抗議已超過一個月，張懸也曾到過現場關心。日前巴奈受邀至大港開唱，張懸（焦安溥）也現身當「說話嘉賓」，並勇敢聲援原住民。

日前原民會公布的《原住民族土地劃設辦法》，引來原住民的抗議，他們表示，此舉恐讓原住民族無法完整復原祭儀場所等空間，應立即修正為部落主導劃設傳統領域的完整範圍，傳統領域中的私有地不需排除，傳統領域中的公有地，也不需與主管機關商議。

原住民凱道夜宿抗議已超過一個月，原住民歌手巴奈受邀至大港開唱，張懸（焦安溥）也現身當「說話嘉賓」，並勇敢聲援原住民。張懸表示：「當我們講到傳統領域，就會說這是原住民很在乎的事，但這是只有原住民才需要在乎的事嗎？當我們把不同地方的人，分門別類的時候，他們想要對另外一種人做什麼事情的過程。」

張懸認為原住民的議題，並不是只有原住民才需要面對，因為生命都息息相關，並非今天住在北部，就不用管南部的問題。她覺得這些議題，要靠每個人的串聯才能得到有效的幫助。張懸更讚賞巴奈對於自己家園的守護相當盡力，「巴奈並不是沒有力氣耗盡的時候，只是不想要做第一個放棄的人。」一席溫柔宣言險些逼哭巴奈及現場歌迷。

最後張懸表示，「從一百八十萬公頃到八十萬公頃，若有人知道一百萬公頃的面積有多大，你就會知道，那個傷痛有多龐大。」張懸也說，「我們其實在傳遞的是土地教我們的事，可是我們其實能為土地做的很少，但我們能為彼此做的很多。」並期盼每個人都能適時地站出來為原住民發聲，將力量累積起來，才能成為幫助他們的助力。