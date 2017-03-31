▲丫頭（左）在臉書露性感，但好友王子（右）不領情，要她穿好衣服。（圖／翻攝自丫頭、王子臉書，2017.03.31）

以「黑澀會美眉」闖出知名度的丫頭（詹子晴），日前在臉書大方露出事業線，好身材讓許多網友都直呼看不出來，但多年好友王子（邱勝翊）卻不習慣丫頭性感模樣，並說「小姐衣服穿好！」逗樂一票網友。

丫頭除了有傻氣可愛的個性外，招牌娃娃聲也是她的一大特點。日前她在臉書PO出身穿小背心的照片，胸前露出深溝，讓許多網友不敢相信，身材纖細的丫頭竟有如此好身材。有網友驚訝表示，對丫頭的印象還停留在黑澀會的時期，沒想到變得如此有女人味！而好友王子也亂入留言，淡定表示「小姐衣服穿好！」讓網友不禁笑稱，王子是不是害羞啦！

▲丫頭難得展露性感，超有料身材引起網友關注。（圖／翻攝自丫頭臉書，2017.03.31）