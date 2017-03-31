翁滋蔓甜曬駕照 網友告白：可以停進我的心NOWnews今日新聞 (2017-03-31 15:34)
有著台大學歷的美人兒翁滋蔓，闖蕩演藝圈多年，主持及戲劇都有著亮眼表現。日前她在臉書上與粉絲分享考到駕照的喜悅，許多網友除了恭喜她之外，證件照超漂亮成意外亮點，讓網友直呼被美哭！
翁滋蔓擁有甜美形象，親民作風更廣受粉絲喜愛，時常在臉書上與粉絲互動的她，在臉書透露考到汽車駕照，開心地說天天去練車終於有成效，身為高材生的她，不忘炫耀筆試也考了滿分！而翁滋蔓超美證件照也讓網友直呼超逆齡，看不出來已經30歲了，誇她真的是天生美人！有網友趁機告白翁滋蔓，搞笑表示：「已經幫妳留好車位了，妳可以停進我的心了！」超狂言論意外引來許多網友前來朝聖。
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