趙小僑近日才和老公劉亮佐在節目錄影時大方分享婚訊，夫妻倆4月3日的沖繩婚禮倒數在即，她選在出國結婚前至臺灣臺北地方法院、臺灣高等法院和臺灣臺北地方法院檢察署，遞交證明自己清白的申請書；她曾被影射是李宗瑞案件的其中一人，網友藉此以訛傳訛如今仍在散播，讓她困擾不已，因此才有此舉動，她也說「除了想藉由法院的證明，還自己一個清白，更重要的是希望保護小孩，不要被網路的不實言論所影響。」

她接著表示「身為一個公眾人物，我很清楚自己會面臨的各種狀況，但被這種和我完全無關的惡意流言中傷，我最心疼的是小孩，他正處青春期，正在建立對這個世界的價值觀，我要怎麼跟他解釋網路上這些人的惡意？我要怎麼解釋整個事件？」雖然台灣目前還沒有人申請過這種證明，她也希望藉由自己的努力，提醒大家在這個網路不負責言論的時代，一定要冷靜去面對，在第一時間保護自己，讓自己受到傷害不要持續擴大，並勇敢捍衛自己的清白。

▲為了捍衛自己的清白，趙小僑在婚禮前上法院一趟。（圖／經紀人提供，2017.03.31）

劉亮佐更是心疼她，他表示「這些不負責的惡意中傷，竟讓小僑這樣一個清白的人，自己去找證據來證明自己的清白，實在太荒謬！」他也說這回自己一定會陪著對方，為清白奮戰到底，「或許你們以為這只是隨手轉發的網路訊息，但這種沒有證據的不負責任動作，會毀掉一個人的工作、家庭，甚至是未來。」針對日後任何的惡意中傷及不實言論，兩人將會收集相關證據，交由同理法律事務所一同舉發，希望遏止這樣的網路霸凌繼續產生。