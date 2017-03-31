日期:3月31日消息，北京男籃宣布球隊人事變動，謝海田代替袁超擔任首鋼俱樂部常務副總經理，袁超退休后仍會擔任俱樂部的高級顧問。

作為北京籃球的元老，袁超1984年從北京隊退役，1988年拿起了北京隊主教練的教鞭，1998年，正式擔任北京隊領隊，后擔任北京首鋼俱樂部副總，和主帥閔鹿蕾組成「黃金搭檔」。袁超見證了職業化后北京籃球的興起，在他任職期間，北京男女籃雙雙走上巔峰，其中男籃實現了CBA四年3冠，女籃也先後三次獲得WCBA總冠軍。

北京男籃通告：

賽季結束，北京首鋼體育文化有限公司對其旗下的北京首鋼籃球俱樂部，開始逐步的調整完善。 現已聘請謝海田先生為首鋼籃球俱樂部常務副總經理。

謝海田先生，1978年9月生於北京。1998年考入首都師範大學外國語學院英語教育系。

2002年畢業后，被推薦至首都體育學院理論學部任大學公共英語教師。

2006年，公派至澳大利亞悉尼科技大學運動與休閑專業進修體育管理課程。同年被國家體育總局籃球運動管理中心選調至中國國家籃球隊，任國家女籃總教練首席翻譯兼助理。

曾隨中國體育代表團征戰2006年多哈亞運會和2008年北京奧運會等國內外賽事。

有著多年的體育產業運營經驗和管理經驗。

原常務副總經理袁超先生雖已退休，但仍會擔任高級顧問，繼續助力首鋼籃球俱樂部的發展壯大。

北京首鋼籃球俱樂部始終以打造一流的職業俱樂部為己任，面對未來，首鋼體育人將：不忘初心，砥礪前行！也希望廣大球迷能夠一同攜手，繼續支持北京首鋼隊！