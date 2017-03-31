作為阿森納最為重要的球星之一，厄齊爾最近總是成為人們批判的對象，軟，疲，缺乏爭冠的決心……各種批評鋪天蓋地而來，而厄齊爾本人是怎麼看待這個問題的呢？他在本次《體育圖片報》的專訪中提及了此事。

記者：「厄齊爾，你31場比賽打入9球——已經創下個人記錄，還送出9次助攻，為何你仍然面對如此猛烈的抨擊？」

厄齊爾：「有它好的一面，每次我出去，都有很多球迷高喊我的名字，希望和我合影。而各種球迷俱樂部會把我投成年度最佳球員，我的各種社交媒體上有幾百萬的訪問者，這就是它的積極影響。」

「但另一方面，批評和期望也會很極端，人們知道我曾經達成過的成就。我曾經在皇馬效力，拿下世界杯冠軍，上個賽季還送出了20次助攻。所以，每次球隊遇到了麻煩，總歸有人會被拎出來——很不幸的，這個人往往是我。」

記者：「那你怎麼應對呢？」

厄齊爾：「最終我就習慣了呀！過去我為此苦惱，我左思右想，但是你如果總是這樣你會崩潰。我已經比以往更加強大了，這世界上總會有人不喜歡你，但你知道什麼讓我撐了過來？槍迷為我寫的『厄齊爾之歌』。」

記者：「那歌里說你比齊達內還強，你把那事兒寫到你的新書里去了『比賽的魔術師』。」

厄齊爾：「其實我從來沒經歷過這樣的事情，聽到那首歌我都會起雞皮疙瘩。」

（梓泉）