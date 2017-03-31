日期:3月31日消息，今日，澳大利亞高爾夫球手韋德-奧姆斯比（Wade Ormsby）迎來了37周歲的生日。與普通的高爾夫球手不同的是，奧姆斯比出生在一個賽車的世家，他從小也開著卡丁車長大，但是終究還是將賽車當做自己的愛好，把職業高爾夫做成了事業，並且在2013年的印度公開賽（Panasonic Open India）上成就了自己的首個亞巡賽冠軍。

在「賽車手」爸爸彼特的影響之下，韋德-奧姆斯比自打出生以來就註定了與賽車結下不解之緣，不過在賽車場上，韋德的天賦不如哥哥喬丹那麼高，後者贏過賽車賽事的冠軍，而韋德-奧姆斯比則逐漸地將事業的重心往高爾夫靠，在2001年轉為職業球手，先後輾轉澳大利亞巡迴賽、歐巡賽、美巡次級巡迴賽、亞巡賽，最終在亞巡賽取得了一番成就。

在2012年通過亞巡賽資格學校考試取得亞巡賽參賽卡之後，奧姆斯比在亞巡賽上穩紮穩打，終於到了2013年的印度公開賽的最後一輪比賽，當時34歲的澳大利亞人在德里高爾夫俱樂部（Delhi Golf Club）17號洞灌入至關重要的25英尺小鳥推，取得了279桿（67-67-74-71，-9）的總成績，以一桿優勢擊敗了泰國老將文洙-藍吉（Boonchu Ruangkit），獲得了職業生涯中的首個冠軍，同時也是他的第一場亞巡賽勝利。

「你的第一個冠軍就是很重要的勝利，因為你會努力甩掉自己的緊張。我在獲勝之前打了超過200場比賽。此前，你很明顯會問自己，什麼時候才能拿到第一個冠軍，抑或者是否自己可以拿到勝利。我很高興，我不用再回答那樣的問題了！」韋德-奧姆斯比說。

如今，韋德-奧姆斯比在成為亞巡賽冠軍之後，時常也會在賽車場上尋找快樂。「賽車是一個有趣的運動。當你踩上油門駕駛賽車時，速度如此之快，一切煩惱和擔心都會拋之腦後。」

儘管韋德-奧姆斯比從來不掩飾自己對賽車的愛好，但是他也明白自己的首要事業還是高爾夫。「高爾夫是排在第一位的。我愛賽車，但是那簡直會吸走你的錢，而高爾夫卻給予你錢，所以任何時候，我都會堅持下去打高爾夫。」奧姆斯比笑著回答了有關賽車與高爾夫作抉擇的問題。

（羅毅）