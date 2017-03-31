日期:4月1日周六，NBA多達11場全面開戰，焦點主要集中於西部，其中勇士主場再戰火箭，馬刺客場遭遇雷霆，另外還有小牛vs灰熊、奇才vs爵士等。當天看點極多，火箭和騎士都是背靠背，相比而言顯然是火箭危機重重，雷霆主場戰績不俗，面對馬刺應該抵抗力不會太弱。[看更多精準方案和足籃球數據，請點擊這裏]

勇士主場以逸待勞 雷霆奇才遇勁敵

火箭vs勇士，兩隊剛在周三交手過，勇士反客為主7分贏球贏盤，最近10場仍對火箭8勝2負。火箭今天還要客戰開拓者，賽程壓力非常大。勇士近期賽程極為艱苦，不過上一戰客場背靠背12分擊敗馬刺，勇士一舉打出了9連勝。本賽季勇士主場只輸了3場球，其中就曾加時5分不敵火箭，主場對火箭的10連勝被終結。本場勇士以逸待勞，贏球概率將非常高。

馬刺vs雷霆，兩隊3月初交手過，雷霆主場10分擊敗馬刺。馬刺上一戰讓4.5分情況下，主場反倒是12分輸給勇士，5連勝也遭到終結。雷霆剛結束3連客，首戰完敗給火箭之後，先是威少絕殺1分險勝小牛，接著加時才逆轉魔術，威少個人表現極為出色，但雷霆整體打得仍舊吃力。馬刺整體實力強於雷霆，不過雷霆主場27勝10負，應該還能與馬刺酣戰一番。

奇才vs爵士，奇才5連客第4戰，上一戰奇才客場9分輸給快船，4連勝遭到終結。在沃爾的策動下，近10個客場奇才8次大分，基本上就是對攻戰。今年2月底的交手中，爵士客場以10分擊敗奇才，結束客場對奇才的3連敗。而最近5次主場迎戰奇才，爵士以4勝1負佔優。爵士主場正手握5連勝，同時多達4次贏盤，本場奇才的壓力依舊不小。

小牛vs灰熊，兩隊近期狀態都不大好，小牛上一戰客場3分輸給鵜鶘，目前吃到3連敗，最近10場只有3勝7負。灰熊上一戰以逸待勞13分擊敗步行者，也才結束客場4連敗的頹勢。小牛最近10個客場平均僅獲95.8分，進攻效率仍然比較低。灰熊主場正手握3連勝，但小加索爾等3名主力因傷出戰成疑，恐怕會很不利於球隊迎戰小牛。

國王vs鵜鶘，這場的看點自然是考辛斯首戰舊主。國王在連續1分險勝快船、灰熊后，上一戰主場最終是崩盤輸給爵士30分。鵜鶘的走勢則要好得多，上一戰面對同區勁敵小牛，濃眉和考神一舉統治禁區，幫助球隊3分擊敗小牛，鵜鶘主場已經豪取5連勝。國王近10個客場只有3勝7負，此戰考神面對老東家，恐怕不會手下留情。

騎士背靠背防輪休 步行者真客場蟲

76人vs騎士，騎士今天客場公牛，明天要注意可能會有輪休。76人本季表現大有進步，近10個客場7次贏盤。不過76人跟前面的灰熊類似，也受到嚴峻的傷病困擾。騎士近期連遇強敵，之前客場還被馬刺29分羞辱，面對缺兵少將的76人，騎士若想搶回東部第一寶座，明天這次贏球機會將不宜浪費。

步行者vs猛龍，兩隊3月20日交手過，步行者客場25分慘敗，猛龍主場取得交手4連勝。步行者上一戰客場13分輸給灰熊，不僅吃到客場6連敗並全輸盤，排名也下滑至東部第8。猛龍上一戰主場爆出大冷，居然4分輸給背靠背的黃蜂，6連勝意外被終結。好在步行者客場戰力偏弱，而且近7場6次大分，本場猛龍前景依舊值得期待。

另外的場次中，魔術vs凱爾特人的懸念較小，魔術近10個客場輸了8場，而且造訪波士頓已經13連敗，本場綠軍反彈空間極大。熱火vs尼克斯，兩隊昨天剛交手過，尼克斯主場狂輸17分，明天熱將很有心理優勢。掘金vs黃蜂，3月初的交手裡，掘金主場10分輸給黃蜂，不過黃蜂近10個主場僅5勝5負，此戰掘金應該不乏反客為主的機會。[看更多精準方案和足籃球數據，請點擊這裏]

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