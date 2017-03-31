吐槽不停，歡樂不止，新浪NBA神吐槽欄目繼續登場！奧尼爾神演技，網友吐槽：奧尼爾今日數據：搶斷一個掃把，扣碎一個垃圾桶，蓋帽3張照片！

Byegones：要對詹姆斯好好出一口惡氣！

Pla4er：吹啊吹啊，我的驕傲放縱~

愛你莓道理：詹皇宣布周一輪休！

谷大了個飛：冥冥之中的自有安排！一切都是天意啊！

_書童：隆多真是一個神奇的投手，籃下太近不行，太遠也不行。

斯人lc：驚：第一中鋒驚當場做出這種事！知道真相的人都哭了

鴨男吳一晨：奧尼爾失去了麥基，贏得了隆多加盟。

lwbastx21g：盧比奧今天過後：這貨憑什麼和我相提並論？exo me？

戴紅領巾的懂球帝：要不是我湖有任務在身，你頂多隻能拿到32分！

小盧傾聽：盧比奧合同到期后，會去其他28支球隊，唯一不會去湖人，畢竟這是他一年難得的刷分機會

Matt北緯41度：沃頓從上賽季的天堂到本賽季的地獄

A-i-R籃球club：盧比奧已經開始備戰下一次對戰湖人了

用戶3941610418：次日，奧尼爾宣布復出，加盟步行者

木昜苟攵習習：奧尼爾今日數據：搶斷一個掃把，扣碎一個垃圾桶，蓋帽3張照片

原來都是一群追夢人：奧尼爾：各部門注意了啊，下個星期將推出五大囧特別節目詹姆斯專場

榜哥搞笑排行榜：奧尼爾：愚人節要到了，你一定是騙我的，我才不信呢

導演高境遠：演得非常好，不過……不好意思奧老師，攝像老師忘開機了

信也都無用：回來還得打掃衛生吧，別裝了

一個有腹肌的女王大人：估計是在向偉大的禁賽選手諾阿 致敬吧

0JIANFENG0：我聽到了奧尼爾的笑聲

壞掉的石頭：奧尼爾：現在的聯盟就你最像我

沖涼去沖涼：0號拿到球的時候都懵逼了

（所有言論均來自網友智慧，不代表新浪NBA觀點）

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