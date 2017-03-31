大家好，歡迎關注「紅單競彩」欄目。國際比賽日的洗禮之後，歐洲主流聯賽終於回歸，今天賽事豐富，紅單哥推薦兩場比賽，祝大家紅單連連！

一。周五002紐倫堡VS卡爾斯魯厄

賽事類型：德乙

主隊紐倫堡已經連續三個賽季在德乙廝混，目前積32分排名中游，已經落後升級區15分之多，基本沒有了升級希望。在領先降級區九分的情況下，保級壓力也不大，可以說是無欲無求的狀態。客隊卡爾斯魯厄也是曾經的德甲球隊，如今的近況更為窘迫，目前只積21分排名墊底，保級形勢異常嚴峻

近期狀態方面，紐倫堡最近五場比賽1勝4負狀態糟糕，五場比賽只打進一球，攻擊力問題尤為明顯。客隊卡爾斯魯厄最近五場比賽也是1勝4負，而且客場遭遇三連敗，可以說兩隊的狀態都不好，只是搶分慾望上卡爾斯魯厄要更加強烈

亞盤初盤主讓半球高水開盤，目前上盤水位降至低水，是一個比較合理的盤口，然而降盤過程中曾經退盤到平半盤，顯然菠菜並不想讓主隊過於熱門，還是製造了一些曲折，但是目前仍然把主隊水位控制在了低水，而且歐賠方面也大幅降勝抬負，平賠不動，用低平賠來分流主勝的資金壓力，是一個比較完美的主勝形態，因此我會選擇主隊紐倫堡贏球

（推薦賽果：紐倫堡 勝）

二。周五023柏林赫塔VS霍芬海姆

賽事類型：德甲

本場比賽是歐冠席位的直接爭奪戰。主隊柏林赫塔目前積40分排名第五，落後本場對手霍芬海姆五分，他們的主客場成績反差明顯，他們本賽季主場拿到了31分，10勝1平1負，是整個德甲主場成績最好的球隊，曾經擊敗多特蒙德，和拜仁的比賽也是補時階段才被扳平。然而他們的客場成績只排名德甲倒數第三，所以柏林赫塔是一隻完全依靠主場拿分的球隊。

客隊霍芬海姆本賽季突然爆發，勢頭堪比08賽季他們作為升班馬獲得半程冠軍的時候，目前積45分排名第四，處於歐冠資格區域，而且已經連續五輪保持不敗（3勝2平）。兩隊最近十次交手，柏林赫塔3勝2平5負，但是最近五次交手柏林赫塔1勝4負處於下風

亞盤初盤開出平主讓平半高水的盤口，後市退盤到平手盤，主隊水位一路升高，目前已經到了高水，變成了客隊讓平手低水。歐賠方面232格局，後市大幅抬勝降負，平賠小幅下調處於低位，和亞盤走勢相同。在柏林主場如此強勢的情況下仍然大幅抬升主勝，讓賠率右傾，示好客隊霍芬海姆，完全沒有利用主隊的超好的主場戰績做題材的意圖。

從變盤時間可以看出，3月12號初盤開出后就馬上退到平手盤，然後維持了一周時間，在上輪比賽結束之後馬上把主隊抬到了高水一直維持到現在，雖然上輪柏林客場輸給科隆，但是柏林的客場成績一直不好，用這個做題材就看衰主隊顯然不合理。那麼只能理解為菠菜有意做熱客隊，把籌碼往客隊方向引導，在霍芬海姆客場成績不錯的情況下，如此傾向明顯的操盤，自然也會吸引玩家關注。誘客隊的意圖明顯，因此我會選擇主隊柏林赫塔不敗，甚至有贏球可能

（推薦賽果：柏林赫塔+1勝）