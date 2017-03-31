日期:4月1日，周六愚人節NBA一共安排了11場比賽，目前傷病名單上暫時沒有新增重要傷病，小加索爾、羅斯和喬治希爾等核心球員依舊出戰存疑，騎士背靠背作戰，提防他們的輪休戰術，另外馬刺爭西部第一無望，明天客戰雷霆也需要防一手，而76人客戰騎士，球隊陣中目前多達7人有傷，這也給騎士增添了搞輪休的信心。[看更多精準方案和足籃球數據，請點擊這裏]

具體來看，東部騎士背靠背主場迎戰76人，騎士最近球隊疲憊，本場76人方面多達7人有傷可能缺陣，這個騎士增添了輪休的信心，本場不得不提防，另外科沃爾和傑弗森有傷可能缺陣。尼克斯和熱火交還主場再戰一輪，本場尼克斯方面羅斯受傷可能繼續缺陣，另外托馬斯也預計不會出戰;而熱火正爭奪東部季後賽，有輕傷的懷特塞德和德拉季奇預計都會出戰。

西部賽場，勇士主場再戰火箭，杜蘭特傷勢恢復良好，但本場還不是復出時候，火箭背靠背作戰，好的手腕輕傷預計不下火線，但安德森還需養傷一周，而哈雷爾因為孩子出生休戰1場後有望復出。灰熊主場迎戰小牛，灰熊目前遭遇傷病潮，小加因腳踝傷勢已經休戰3場，本場依舊出戰存疑，另外格林和哈里斯也受傷，帕森斯則直接賽季報銷;小牛方面目前只有梅傑里可能缺陣。

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