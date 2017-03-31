[離散指數]是彩票常用參考數據，基本原理是：用多家菠菜公司賠率平均值減去每一家賠率得到的差值的絕對值的均值。離散度小表明各菠菜公司認同度高，通常也是容易打出的結果;離散大則菠菜公司意見分歧大，通常是不容打出。本欄目計算了全球近百家家菠菜公司賠率計算得出，希望對投注有參考價值!(數據僅揭示理論概率，切勿迷信!)

周五5場NBA比賽，另有3場歐冠籃球，早盤離散戰績回暖，NBA讓分5中4，遺憾主推3中2，火箭客負成功預測，另外森林狼上盤、快船和活塞下盤成功拿下，遺憾騎士最終客場輸球輸盤，未能實現全中。

周六11場NBA，另有5場歐冠籃球，因火箭靠背作戰，國王vs鵜鶘開盤公司少，早盤離散不對這2場做數據統計，餘下5場歐冠和9場指數已做計算，早盤對全中4場重點解讀。以下是各場數據匯總(數據截取至15:00)：

周五310 小牛 VS 灰熊

小牛連續輸球推出季後賽爭奪，而灰熊則昨天擊敗步行者結束5連敗，雙方近期狀態都不算好。而灰熊面臨的另外一個大問題是傷病，包括加索爾、格林、哈里斯和帕森斯本場都可能缺陣，小牛方面人員齊整。雙方前2次交手各勝1場，其中就包括殘陣小牛主場爆冷擊敗灰熊。本場歐賠均值2.55-1.51，優勢給到灰熊，讓分盤則只是開出主讓-4.5分淺盤，顯然莊家對灰熊已經有所顧慮。而離散值來看，目前主勝離散高企至5.55，客勝離散8.25反而處在更低位。兩隊打法接近，本場小牛或許有機可乘，讓分建議走下盤。

周五312 活塞 VS 雄鹿

活塞背靠背作戰，今天主場驚險擊敗籃網，算是保住季後賽希望，但機會已經非常渺茫，而球隊賽后爆出負面新聞，大將哈里斯酒駕被拘捕，明天可能要跟雷吉一起缺陣;雄鹿高居東部第六，但球隊排名還不穩定，球隊並無收手的意思。本場均賠5.13-1.16，優勢完全在雄鹿一邊，讓分盤直接給出主讓-8.5分深盤，對活塞相當藐視。而本場離散完全一邊倒，目前主勝離散2.73處在絕對低位，本場博彩公司對主勝認同度極高。目前雙方狀態對比下，看好雄鹿贏球贏盤。

周五314 馬刺 VS 雷霆

馬刺昨天輸給勇士，本賽季常規賽算是提前結束，餘下比賽基本調整狀態為主，明天客場不排除有較大幅度輪換;雷霆則仍有希望追逐西部第五，而威少個人偉業尚未完成，顯然球隊不會有任何保留。本場歐賠開到1.86-1.93，馬刺優勢在進一步被蠶食，讓分盤也只開出客讓1.5分淺盤，比馬刺上場造訪盤口降低3分。目前離散值來看，主勝離散5.3指數明顯低位，客勝離散7.67相對高企，本場繼續看好雷霆贏球贏盤。

周五315 奇才 VS 爵士

兩隊季後賽席位穩定，但排名還有較大變數，因此餘下比賽不敢怠慢。奇才連續西部之行收尾，爵士則2連勝度過危機，雙方本場有精力打一場。賽季首回合爵士客場大比分擊敗奇才，當時奇才保持著19勝1負的主場驕人戰績，本場投注熱門顯然在爵士一邊。目前歐賠均值2.24-1.56，爵士主場優勢不算明顯，讓分盤則開出主讓-3.5分淺盤，盤口明顯較淺。而本場離散值較為詭異，目前客勝離散6.17甚至低於主勝指數，顯然博彩公司對本場勝負有較大分歧。目前局面下，看好奇才客場至少贏盤。

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