UFC中國訊 英格蘭名將羅斯-皮爾森（Ross Pearson）即將迎來自己在2017年的首場比賽，他將遠赴紐西蘭，在日期:6月11日舉行的UFC Fight Night 110中對陣當地選手丹-霍克爾（Dan Hooker）。

羅斯-皮爾森目前戰績為19勝13負1無結果，其中7次KO，5次降服獲勝。自2013年起，他還從未取得過連勝，勝負交替地打了8場比賽，擊敗的對手中包括了格雷-梅納德（Gray Maynard）、保羅-菲爾德（Paul Felder）等，但也以微弱劣勢遺憾輸掉了一些比賽。不過在最近的3場比賽中，皮爾森卻吃到了3連敗，先後被威爾-布魯克斯（Will Brooks）、豪爾赫-馬斯威達爾（Jorge Masvidal）以及史蒂維-雷（Stevie Ray）判定擊敗。

丹-霍克爾目前戰績為13勝7負，其中6次KO，6次降服獲勝。這位27歲的紐西蘭小將自2014年簽約UFC后已經在八角籠內打了6場比賽，取得了3勝3負的戰績。不過值得注意的是，霍克爾在3場勝利中都終結了對手，其中包括了日本名將日沖発（Hatsu Hioki）。本場比賽霍克爾將升重回到155磅的輕量級，在加盟UFC之前他曾在這個體重下了打出了5連勝，並且5場比賽全部終結了對手，非常具有殺傷力。

UFC Fight Night 110將於日期:6月11日在紐西蘭奧克蘭舉行。本次賽事的頭條主賽將是德瑞克-劉易斯（Derrick Lewis） VS 馬克-亨特（Mark Hunt）的重量級對決，此外還有德瑞克-伯恩森（Derek Brunson） VS 丹-凱利（Dan Kelly）的中量級較量。（UFC中國 大拿）

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