2015年斯諾克世界杯，東道主中國隊（B隊）獲得了冠軍，順利衛冕，當時代表中國參賽的是兩位年輕選手周躍龍和顏丙濤。兩年後，今年7月，這項賽事將第二次在無錫舉辦，賽事總獎金高達80萬美金，其中冠軍隊伍將獲得20萬美金。

斯諾克世界杯創辦於1979年，由著名斯諾克解說員邁克-沃特森創辦。2001年之後，因為經費原因這項賽事被迫停辦長達十年之久，直到2011年才重回斯諾克大家庭，由丁俊暉和梁文博組成的中國隊奪得冠軍。世界杯賽為團體賽，分為單打和雙打，本次無錫世界杯將有48名世界最高水平的選手組隊參賽。

2011年丁俊暉和梁文博組隊決賽戰勝北愛爾蘭隊幫助中國隊首次獲得該項賽事冠軍。四年後在無錫，周躍龍和顏丙濤兩位小將組成的中國B隊決賽中大爆冷門擊敗了希金斯和馬奎爾組成的蘇格蘭隊奪冠，將冠軍留在了中國。

世界杯目前已經確定為兩年一屆，本屆世界杯中國作為東道主，將有兩支代表隊參賽。每支代表隊由兩名隊員組成，參賽的球員根據前一個賽季世界斯諾克世錦賽結束之後的世界排名選拔產生，和兩年前一樣中國隊此次也將分為A、B隊參賽，因此在會上王濤並沒有公佈具體的參賽人選。

斯諾克世界杯是一項團體賽事，中國隊第一次參賽是在1996年，當時郭華、龐衛國、陶山在小組賽里僅僅排名第五，沒能出線。二十多年後，我們不僅已經兩奪世界杯的冠軍，同時也誕生了丁俊暉、梁文博、肖國棟等一大批有豐富職業比賽經驗的選手，又坐擁東道主的優勢，因此被認為是奪冠熱門也在情理之中了。

（新體）