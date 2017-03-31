UFC中國訊 UFC各個量級的排名榜只有15個名額，而在這15人之外，仍有很多值得關注的實力型選手，他們因為名氣或是偶爾的敗績而未能進入榜單，但其中或許就隱藏著未來的挑戰者甚至冠軍。（以下順序按量級排列）

輕量級 威爾-布魯克斯（Will Brooks）

在155磅未上榜的潛力選手非常之多，最終威爾-布魯克斯能夠入選這個名單是因為他此前在Bellator的表現實在非常搶眼。他曾連續兩次擊敗邁克爾-錢德勒（Michael Chandler），連續2次衛冕這個冠軍頭銜，並且打出過一波10連勝和一波9連勝。在去年10月爆冷被亞歷克斯-奧利維拉（Alex Oliveira）KO擊敗后，布魯克斯掉出了官方排名榜，但只要他能在UFC210中擊敗查爾斯-奧利維拉（Charles Oliveira）的話，相信沒有什麼可以阻止他重返輕量級前15的位置。

輕量級 魯斯塔姆-卡哈比洛夫（Rustam Khabilov）

幾年前，同樣來自俄羅斯的魯斯塔姆曾排名前十之列，並被認為是又一個卡哈比-努曼格莫多夫（Khabib Nurmagomedov）。但在2014和2015年的兩場比賽全部敗北使得這位18歲新星跌出了人們的視線。不過2016年對於魯斯塔姆來說是全面反彈的一年，他不僅連續4次出戰，而且取得了全勝的佳績。也許只要再有一兩場勝利，魯斯塔姆就可以重返榜單，不過在競爭白熱化的輕量級，還有前面的布魯克斯以及7連勝的弗朗西斯科-特里納爾多（Francisco Trinaldo），或許魯斯塔姆還需要更多的實力，但他絕對是人們不該忽視的一位輕量級新秀。

輕量級 吉姆-米勒（Jim Miller）

吉姆-米勒已經在UFC奮戰了將近9年的時間，26場比賽中擊敗的輕量級名將大有人在，坦誠地說，他足以成為歷史上最偉大的155磅選手之一。未能入榜是因為他在近來的比賽中經常出現錯誤，這導致他在最近的比賽中勝負交替。但值得注意的是，即便不在榜單之內，這位澤西牛仔仍以3連勝的戰績結束了2016年，而在今年的首秀中，也是以多數判定惜敗於達斯汀-普瓦里爾（Dustin Poirier），一位位列第9的高排位對手。

輕量級 亞歷克斯-奧利維拉（Alex Oliveira）

這位巴西牛仔已經在八角籠內打了9場比賽，取得了6勝2負1無結果的成績。而在只有一周的時間里緊急升重接受正牌牛仔唐納德-塞羅尼（Donald Cerrone）的比賽，即便被擊敗也是一件值有積極影響力的事情。幾周前，在巴西舉行的UFC Fight Night 106中，奧利維拉第二回合降服了提姆-敏斯（Tim Means），使得自己距離前15位的榜單僅有3名的差距。如果接下來幾場比賽能夠繼續有出色表現，或許不就之後我們就能在輕量級榜單中看到這位巴西牛仔的名字了。

中量級 丹-凱利（Dan Kelly）

憑藉著6勝1負的戰績以及4連勝的出色表現，丹-凱利仍未能出現在目前競爭並不激烈的185磅榜單之內是件令人費解的事情。這位4度參加奧運會的澳洲老將已經做了足夠多的事情來證明自己在MMA運動中的價值，尤其是當他在UFC209中判定擊敗了前冠軍「蜜糖」拉沙德-埃文斯（Rashad Evans）后仍未能名列其中。也許再擊敗一兩名榜單內的選手是凱利接下來唯一需要做的事情。（UFC中國 大拿）

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