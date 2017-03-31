1、雙色球第17036期開獎號碼為紅球01 02 05 10 24 27；藍球15。

2、上期藍球開出15，這是大數藍球連續第5期開出，最近100期雙色球開獎中，連出5期以上大數藍球的情況僅出現3次，目前尚未出現連續6期開出大數藍球的情況。

3、最近10次周日開獎的雙色球中，藍球有7次為奇數，且目前已經連續5個周日開出奇數。

4、最近10次周日開獎的雙色球中，有7次開出連號，且目前已經連續5個周日開出連號。

5、最近10次周日開獎的雙色球中，有8次開出重碼走勢；重碼個數主要集中在1枚，其中僅有2017007期開出4枚重碼的情況。

6、最近10次周日開獎的雙色球中，紅球尾數開出最多的為2、8尾，開出次數為7次，其次為5、6尾，開出次數為6次。

7、歷史上第37期雙色球總共開出14次：有9次紅球出現連號，9次開出重碼走勢。

8、歷史上第37期雙色球總共開出14次：有10次紅球出現同尾號，目前0、5、7、9尾尚未出現同尾號。

9、歷史上第37期雙色球總共開出14次：鳳尾有11次為3字頭號碼，其中30開出1次，31、33開出各3次，32開出4次。

10、歷史上4月2號開獎的雙色球總共有4期：龍頭有3期開出02，1期開出05。

11、歷史上4月2號開獎的雙色球總共有4期：鳳尾4期均為3字頭號碼，其中31、32各開出2次。

12、歷史上4月2號開獎的雙色球總共有4期：號碼主要以偶數佔優，其中奇偶比2:4的比值開出3次，3:3比值開出1次。

13、歷史上4月2號開獎的雙色球總共有4期：2、5尾均開出4次，其中2尾僅有22尚未開出。

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