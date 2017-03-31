昨晚沒有競彩，寶哥給大家帶來了冰聯杯、里約錦、意丙等賽事，均妥妥打出。如達伽馬主場1-0小勝博阿維斯，第19分鐘路易斯攻進位勝一球，寶哥準確薦中比分；冰聯杯瓦路爾3-1勝阿克拉的比賽，一球低水盤下，寶哥看好比分是2-1或3-1，最終3-1和上盤打出，妥妥盈利。更多內容請關注微信公眾號「寶哥彩吧」。

今天足彩14場是德乙+法乙小聯賽組合，最大特點是穩膽難尋，所以，寶哥首先和大家一起找博膽。

紐倫堡VS卡爾斯魯厄一場，目前盤口多為半球低水，上盤水位不斷調低，明顯是對主場作戰的紐倫堡看好。足彩考慮單博主勝。另外幾場情形類似，也都是看好主場作戰的阿雅克肖GF、尼姆和圖爾全取3分。

入場的3場五大聯賽場次，競猜難度都不小。赫塔VS霍芬海一場，兩隊積分相近，分列第5和第4位，赫塔雖然主場表現強勢，但平手盤不妨看好做客的霍芬海不敗。西班牙人VS貝蒂斯一場，賠率為二三三組合，結合歐賠調整和貝蒂斯客場3勝1平9負的表現看，足彩考慮兩頭。法甲甘岡主場迎戰南錫，賠率為一三四組合，南錫客場2勝5平8負，足彩自然看好主場作戰的甘岡不敗。

目前距離開賽時間尚早，部分觀點可能臨場會有調整。以下是足彩14場的初步觀點。

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