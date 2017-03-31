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1，黃蜂讓掘金1.5分，這有點不正常，黃蜂還有希望衝擊季後賽，但機會有點渺茫，他們近7場贏了5個且有5次贏盤和5次大分，這個需要留心。但，近10次對決，掘金和黃蜂打出9次小分，著實奇怪！

2，掘金目前西部第9，他們必須保持極好的贏盤狀態才可以和開拓者去拼季后名額。他們近10個客場贏了5場，倒是有6次贏盤，目前2連敗，所以需要更加謹慎。

3，步行者狀態確實差，他們近10個比賽輸了6場，有7次輸盤，確實不能讓人省心。客場目前竟然是6連敗，而且全部輸盤，這球隊的客場就是噩夢。

4，猛龍上一場輸給黃蜂莫名其妙，但他們近10場狀態還行，贏了7場，而且有6次贏盤。他們主場面對步行者近10次贏了9場，優勢非常明顯。

5，魔術無欲無求，但這球隊還在每場認真的打，近10場比賽他們8負2勝，狀態並不好。客場近10個比賽同樣如此，並沒有值得信任的。

6，凱子目前是連續3場輸盤，這有點讓人難以相信。但他們近20個比賽主場有16次勝利，狀態極好。本賽季2次交手，凱子都至少贏對手30分。主場對他們保持13勝！

7,76人最近傷病有點多，這個要小心。但他們還是本賽季聯盟讓分勝負的贏盤王，近10個客場也是有7次贏盤，就輸給熱火、雷霆和步行者而已。

8，騎士背靠背，不知道會不會輪休球員，他們近7場比賽最少有5次輸盤，所以大家還是小心這個球隊。他們近10次面對76人只有1次贏盤。

9，小牛的狀態越來越差，距離季後賽也是越來越遠，目前已經3連敗了。但是客場近10個比賽打出7次小分，這個數據可以留心下。

10，灰熊第7的位置確實非常差，他們最近客場4連敗，但主場3連勝，近10個主場也是打出7個小分。不過他們近5次對小牛輸掉4次，小加還不確定能否登場。

11，尼克斯客場7連敗，但近4個客場有3次贏盤，明天羅斯能否登場還要待定，本賽季熱火主場 還輸給了尼克斯，客場贏17分，這2隊小分形態偏多，可注意。

12，熱火目前東部第8，但他們必須保持極好的進攻和勝利，這樣才能保證1個季後賽名額。雖然少來了維特斯和溫斯洛，但他們戰鬥力並不少。近20個主場贏16場，且從未有過連敗。經常贏球即贏盤的節奏。

13，活塞今天險勝籃網1分，明天還是背靠背，而且他們客場本來就是6連敗，本賽季以來一直都是主強客弱，並不值得信任。

14，雄鹿狀態真不是蓋的，近10場比賽有7個贏球，而且贏了都是比較牛氣的球隊。主場近7場比賽拿到6個勝利，但小分偏多。本賽季3次交手，雄鹿2勝1負。

15，考辛斯對上國王，老隊友見面很刺激吧？但本賽季鵜鶘2次全輸給國王。不過鵜鶘主場已經5連勝，狀態有點牛。

16，國王最近還算好，近10個比賽贏了4場還有5個贏盤，倒是打出7次小分的形態，大家謹慎點就好。

17，馬刺明天的比賽是無欲無求，勝負都沒有什麼關係，我傾向他們會輪休。昨天輸給勇士就看出來他們的疲憊，雖然客場戰績不錯，但不會全力以赴。

18，雷霆還會希望衝進第4或者第5的位置，他們近10場比賽贏了8個，狀態極好，而且主場的戰鬥力更是兇殘。贏球即贏盤的賽事更多。本賽季2個球隊都是在主場輕鬆贏下對手。

19，爵士連續2單高迎秋，但是對手是國王和鵜鶘，球隊的希爾與內托上場沒有出戰，不知道明天會不會好。他們主場已經5連勝。

20，奇才最近狀態有點差，近10場比賽輸掉5場而且還有7次輸盤，必須要注意。球隊沒有什麼傷病，這個不需要擔心。

21，火箭是背靠背，勇士只讓6.5分，這有點奇怪，小心勇士的輪休出現。火箭的球隊應該不會輪休球員，大家要謹慎點這場比賽。

22，勇士的科爾說確定第一之後會輪休球員，明天要看下消息再確定吧。勇士近期狀態大好，目前是9連勝且有7次贏盤，但近10場有9次小分。

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