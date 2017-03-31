NBA新賽季開始，小姨媽繼續延續上賽季的表現，每天都會主推1場給各位，不管是從賠率、基本面還是傷病等等方面，小姨媽都會有極度詳細的情報，希望能很好的幫助到你。

馬刺VS雷霆

推薦：馬刺讓1.5負

小姨媽今天看了好久這場比賽，畢竟是西部第二的馬刺，我還是要謹慎點。牌面看起來肯定是追馬刺，但有些數據是非常支持雷霆的，所以我傾向雷霆不輸盤。當然，我還是那句話，你覺著數據和理由能和你一致，你再相信我，如果覺著很不靠譜，直接忽視就可以了。希望能幫助到你！

馬刺目前應該是無欲無求的，他們追不上勇士，也不想追勇士，因為波波維奇想讓球員休息，尤其是加索爾和阿爾德里奇這樣的大個子，還有吉諾比利和帕克這些老將，所以他們不會拚命的去打。其實從我的觀點看，明天應該會有輪休的出現。當然，就算不輪休，他們想打過雷霆也是很難。

馬刺最近的戰績還好，但贏盤率偏低，畢竟近10個比賽他們輸掉5個盤口。在近10個客場的比賽中，馬刺輸3場，同樣輸掉5個盤口，更重要的是有7次小分。現在每一次比賽，都是看馬刺隊比賽的態度，畢竟目前勝負已經無關緊要，老爺子考慮的是體力和不受傷的因素，所以各位不要考慮太多馬刺的戰意。

雷霆目前是西部第6，在僅有的比賽中還有希望衝擊第5或者第4，所以戰意方面遠比馬刺要強。其次，雷霆本賽季能在西部前8，在主場至少拿下85%以上的比賽，就靠主場來拿分。前面2場他們絕殺小牛、逆襲魔術20分左右，狀態和意志都是在最佳狀態，近10個比賽更是拿下8個勝利，絕對給力。近20個主場贏16個，這狀態非常凶！

威少打球拚命，尤其是在主場拚命，他的MVP之爭正在白熱化，他肯定是想發揮更好拿下本賽季最佳球員稱號。本賽季2次的交手，雙方各自在主場贏下了對手，比分都相對較大。只要在主場，雷霆的各個球員都是如狼似虎，狀態和命中率都非常非常好。尤其是內線並不差，就萊昂納德那點需要特別防範才是真的。

(微信公眾號：小姨媽籃彩，IOS系統請通過「文章」搜索，多謝關注)