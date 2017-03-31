（中央社台北31日電）中美貿易預料將是川習會重點。中國大陸外交部副部長鄭澤光今天表示，中美貿易失衡是全球產業布局與國際分工所致。外媒解讀，這意味中國大陸不會在貿易政策上讓步。



川普（Donald Trump）將在4月6日在美國佛羅里達州與習近平進行2天的高峰會談。這是川普上台後兩人首度面對面交手，北韓、南海與貿易議題預料將是會談重點。



中國大陸外交部今天特別針對川習會召開記者會。根據中國大陸外交部網站的文字實錄，鄭澤光在會中表示，此次會晤將對確定新時期中美關係發展、推動兩國關係在新起點上健康穩定向前發展、促進亞太地區乃至世界和平穩定繁榮，都具有重要意義。



華爾街日報報導，鄭澤光也提及，中國大陸並不刻意追求貿易順差。中美貿易失衡主要是全球產業布局、國際分工，以及中美經濟結構不同、發展階段不同所引起。



他並呼籲美國放寬民用技術產品對中國大陸的出口限制，以及為中國大陸企業到美國投資提供更好環境。



報導指出，這意味中國大陸並未顯示出傾向在對美貿易問題上做出讓步的跡象。



川習會前夕，喜愛推文的川普透過官方推特表示，下週與中國方面的會談將會非常困難，美國不能再有大量貿易逆差及就業機會流失，美國企業必須在尋找替代方案上做好準備。1060331