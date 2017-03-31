凜冬將至！ 《冰與火之歌》王座爭奪戰再度登場NOWnews今日新聞 (2017-03-31 13:20)
橫掃艾美獎的神級影集《冰與火之歌：權力遊戲》堂堂邁入第7季。喬治馬汀「發便當」發得毫不手軟，劇中情節起伏不斷，讓劇迷又恨又愛。第7季最新預告片也於近日釋出，今年7月就可以和大家見面。
睽違一年的《冰與火之歌》如約定般再度歸來，最新一季預告於近日曝光。有鑑於《冰與火之歌》非常喜歡對劇中角色「發便當」，早先於前導影片中曝光的史塔克一家仍存活，將會在第7季中登場，讓影迷非常期待後續走向。最新一季《權力遊戲》將在今年7月16日於美國HBO播出，台灣粉絲則可於17日晚間9點同步收看。
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