浩子女兒拍照「姿勢」有洋蔥！ 網友：大哥想念阿翔了NOWnews今日新聞 (2017-03-31 14:42)
台灣搞笑團體「浩角翔起」成軍14年，日前浩子為了帶家人出國環遊世界，將暫別演藝圈1年。但浩子仍不時的會在臉書更新近況，讓粉絲能持續追蹤。近日浩子貼出一張全家在山頂拍的照片，女兒Queenie竟擺出阿翔的招牌pose！
浩子近日在臉書更新近況，只見全家人一起在山頂上合影，享受大自然的美景。正當沉浸在這美好的一刻時，才發現Queenie竟然側身躺下，擺出阿翔的招牌pose，讓浩子忍不住喊，「Queenie，把拔要告訴妳，下次拍照不要再擺這個姿勢了，會讓把拔很不舒服。」不少網友看了都笑說，「浩子是想阿翔了嗎」、「這個姿勢是浩子最愛的伙伴招牌照，想念了喔」、「Queenie幫把拔想阿翔了。」
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