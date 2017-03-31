李政宰將演出韓國版竊聽風雲中央社 (2017-03-31 16:16)
（中央社記者姜遠珍首爾31日專電）南韓演員李政宰將演出著名導演崔東勳的犯罪動作片「竊聽風雲」（暫定名）。這是李政宰演出「盜賊同盟」和「暗殺」之後，與崔東勳導演第3次合作的作品。
南韓「亞洲經濟」指出，「竊聽風雲」原作是由曾執導「無間道」系列的香港導演麥兆輝於2009年上映的系列電影。
電影「竊聽風雲」講述著3名警察在利益誘惑下進行竊聽交易並銷毀證據，但最終難逃殺戮的悲情故事。
崔東勳此次購買「竊聽風雲」的版權，將故事背景改為發生在南韓，目前正在進行角色挑選。將在定角之後，於8月開鏡拍攝，預計於明年夏季在南韓全國上映。1060331
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
大靠墊．Imager 靠墊．記憶靠墊．三角 靠墊．護腰靠墊．SANRIO 靠墊．後靠墊組．DUYAN 靠墊．按摩靠墊．Lisan-OA 雙寶坐靠墊．沙發靠墊．床頭靠墊．elmo 靠墊．many 靠墊．Sesame 靠墊．LooCa 靠墊．感溫釋壓記憶靠墊．彼得兔 乳膠靠墊．光陽 靠墊．腰靠墊．CJGIFT 靠墊．KYMCO 靠墊．樂雅 靠墊．三角靠墊．熊大 靠墊．uno 靠墊．alphax 靠墊．靠墊．Jimmy 靠墊．坐墊 靠墊
「大力女都奉順」劇照公開 朴寶英朴炯植圖書館約會【Wow!NEWS新聞網】
洪榮宏夢見豬哥亮 無法探視只能潛心祈禱【NOWnews今日新聞】
吳宗憲開罵即獲回應 高鐵Wi-Fi建置進度超前【NOWnews今日新聞】
崔小萍追思禮拜 孫越帶領禱告【中央社】
湯姆克魯斯操吐「湯女郎」 狂舉惹怨氣【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》