新台幣連3黑 收30.336元貶2.1分中央社 (2017-03-31 16:06)
（中央社台北31日電）台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收30.336元，小貶 2.1分，成交金額5.69億美元。
新台幣兌美元今天開盤價為30.350元，最高30.325元、最低30.400元。1060331
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【墨寶齋製筆莊】紅紫檀側封發財章/圓印(胎毛章/肚臍章)
- Ogival 貴族世家晶鑽優質腕錶-金-3832M
- 彩糖鑽工坊 愛在蔓延系列 19-20分鑽石戒指
- 【ESTEE LAUDER 雅詩蘭黛】特潤超導修護露50ml+潔顏乳30ml(
- Coleman 2862 邊布一片 適用2861可套接式方形天幕 另售子母
- 【SHIMANO】ROKKO 全功能背包-無水袋 16L(軍藍)
- PRADA Vitello Daino 粒面小牛皮方型兩用包(藍色)
- 【必翔銀髮】馬桶起身扶手-PH-104(可掀扶手)
- 【LONGCHAMP】Le-Pliage 短把摺疊水餃包(中/卡其綠)
- 【結帳再折扣】thinkTank 創意坦克 Digital Holster 30 V2.
私下成交 房仲最討厭客人No.1【好房網News】
新屋越賣越多 一級戰區降最兇【好房網News】
你若知道人類祖先多殘忍，你就明白人類現在有多孤獨【北京新浪網】
一片尿布看出高齡社會 成人用連5年成長【中央社】