台股面臨清明節假共，盤勢持續波動，儘管股王大立股力挺向上，大盤仍在長假不確定因素干擾下收低。終場指數下跌36點，以9811點作收，成交量1008億元。近來內資對台股操作謹慎，對於台幣匯損因素格外擔憂，雖然盤勢在連假前已修正，法人仍不排除節後行情仍可能震盪。（張佳琪報導）



美股走穩，台股沒能跟漲，主要是清明連假將至，擔憂長假的賣壓出籠，大盤因而拉回。台積電、聯發科回檔幅度都超過1%，鴻海也在盤下狹幅震盪，面板二虎報價上漲題材反應過後股價也稍事休息。



所幸有股王大立光撐盤，在外資券商持續喊進下漲幅近2%維繫盤勢。大盤收在最低點9811點，下跌36點。國泰投信ETF團隊基金經理人蘇鼎宇表示，本週大盤連續五天都是黑K線，外資維持小幅加碼態度沒有反轉，但內資減碼幅度大，對於電子業三月營收以及季報匯損較為擔憂。蘇鼎宇說：「下個月要公佈三月的營收與財報，台幣對電子業的匯損問題，大家會比較擔心」。



在外資偏多之下，一般認為盤勢拉回應有撐，只是連假後營收與財報相關消息陸續出爐，個股股價勢必波動。法人評估節後恢復交易，盤勢仍可能震盪。



（圖：取自證交所官網）



