淨利大幅增長48.3% 鞏固中國租賃業領先地位



香港, 2017年3月31日 - (亞太商訊) - 國銀金融租賃股份有限公司（下稱「國銀租賃」或「本公司」；股份代號：1606）公佈公司及其附屬公司（「本集團」）截至2016年12月31日止12個月（「回顧期」）的經營業績。



業績摘要：

- 收入及其他收益總額為11,440.8百萬元，較上年增長4.2%

- 所得稅前利潤為2,067.7百萬元，較上年增長59.1%

- 淨利潤為1,561.3百萬元，較上年增長48.3%

- 不良資產率為0.98%，較上年末下降0.41個百分點



回顧期內，集團業績保持穩健增長，實現收入及其他收益總額人民幣11,440.8百萬元，較上年增加人民幣459.5百萬元，增長4.2%。同時，集團實現淨利潤大幅增長48.3%至人民幣1,561.3百萬元，較上年增加人民幣508.8百萬元；所得稅前利潤爲2,067.7百萬元，較上年增加人民幣768.1百萬元，同比增長達59.1%。



2016年，租賃行業整體上呈現資本加速湧入、行業快速發展、集中特定行業、監管不斷規範和强化等特徵。面對各種機遇與挑戰，集團業務佈局進一步優化，以飛機租賃和基礎設施租賃爲主體的業務架構更加清晰。此外，審慎開拓船舶、商用車及工程機械租賃業務。



飛機租賃方面，集團持續擴大自有飛機組合、業務規模和客戶網絡，並不斷提升交易能力及行業經驗，鞏固在中國飛機租賃業的領先地位。回顧期內，集團飛機租賃分部的收入及其他收益總額爲人民幣5,896.5百萬元，較上年增加人民幣979.9百萬元，增長19.9%。期內新交付飛機29架，截至2016年12月31日，本集團包括自有、托管和訂單在內的飛機組合共有403架飛機。提升資産管理和交易能力，飛機出售數量和盈利同比顯著提升。此外愛爾蘭飛機租賃子公司獲准設立，使國銀租賃成爲我國第一家在境外設立專業子公司的金融租賃公司。



同時，集團維持年輕化的機隊組合以保持競爭力，並通過謹慎挑選客戶以及對租賃資産實施有效管理，使飛機租賃板塊保持了優良的資産質量，截至2016年12月31日，本集團飛機租賃分部不良資産率爲零。



基礎設施租賃方面，業務規模和盈利能力穩步提升。回顧期內，集團實現收入及其他收益爲人民幣3,535.2百萬元，較上年增加人民幣15百萬元，增長0.4%。本集團重點圍繞國家開發銀行客戶和政府類客戶，通過業務推介及簽署戰略合作協議等方式，充分運用政府購買服務模式，加强業務開發。積極探索業務創新，有效提升了中間業務收入水平，優化了收入結構。同時，本集團憑藉卓越的風險管理能力保持了該業務板塊優良的資産質量，截至2016年12月31日，本集團基礎設施租賃分部不良資産率爲零。



船舶、商用車和工程機械租賃方面，回顧期內，集團著重優化業務佈局，選擇優質租賃物和高質量客戶，審慎開展船舶、商用車和工程機械租賃業務。2016年，船舶、商用車和工程機械租賃業務實現收入及其他收益爲人民幣1,116.3百萬元。



其他租賃業務方面，回顧期內，集團主動控制其他租賃業務板塊規模的增長，化解該業務分部的業務風險，取得良好成效。截至2016年12月31日，其他租賃業務分部實現收入及其他收益爲人民幣892.8百萬元，不良資産率大幅下降。



展望未來，國銀租賃副董事長、執行董事兼總裁範珣表示：「2017年對於租賃行業將仍是機遇和挑戰並存的一年，一方面潜在需求旺盛和政策利好助力行業發展，另一方面經濟金融形勢的不確定性和日益加劇的行業競爭也對租賃公司在業務發展模式及風險防控等方面提出更高的要求。」



面對以上國內外經濟環境及行業形勢，集團將繼續夯實發展基礎，優化業務佈局，加强風險管控，提升管理效能；同時以上市爲契機，加快建立市場化運營體制，完善公司治理；適應新形勢新政策的要求，强化專業能力建設，推動業務品種及模式創新，增强發展活力動力，從而持續增强公司核心競爭力，推動集團的長遠穩健發展，爲全體股東創造更大價值。



關於國銀金融租賃股份有限公司



國銀金融租賃股份有限公司（「國銀租賃」）成立於1984年，是中國首批成立的租賃公司之一，於2016年7月11日在香港聯交所主板上市，是中國銀監會監管的全國性非銀行金融機構，是國家開發銀行唯一的租賃業務平台及上市平台，致力於爲優質客戶提供綜合性的租賃服務。國銀租賃是中國租賃行業的開創者和領導者，建立了審慎穩健的內控及風險管理體系，業務包括飛機租賃、基礎設施租賃、船舶、商用車和工程機械租賃以及其他租賃業務。根據弗若斯特沙利文的資料，按2013年、2014年及2015年的總收入分別計算，國銀租賃是中國最大金融租賃公司。

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