（中央社記者黃雅娟台北2017年3月31日電）美國貿易保護主義開出第一槍，台灣遭列入導致美貿易逆差的國家。經濟部貿易局今天表示，不認為美國都是用制裁因應，台灣 8成以上出口至美國都是中間財，與美國並無競爭關係。



美國總統川普今天將頒布行政命令，下令幕僚查明哪些國家和哪些商品是導致美國高達近500億美元貿易逆差的元凶。美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）透露的國家名單，台灣也在其中。90天內將會由商務部提供「個別國家和個別產品」的詳細分析，回報川普。



經濟部國際貿易局副局長徐大衛指出，在2、3個月以前就已經透露出要盤點的國家訊息，雖然台灣名列其中，但並非就是他們要積極交涉的對象，「我不認為他們是用制裁這個字」。



根據統計資料指出，2016年台灣出口美國總額達335.23億美元，占出口比重11.96%；從美國進口則為285.97億美元，占進口比重12.4%，在進出口都是第 3大重要市場。



徐大衛表示，台灣出口到美國 8成以上都是中間財，包括機器設備、零組件、電腦及汽車零配件、螺絲釘、螺栓及電話機等，除了電腦以外，基本上都是互利合作關係，只有成品跟美國當地產品才有競爭關係。



對於台灣被列入相關名單，雖然暫時不偏向制裁方向思考，不過徐大衛表示，還是得等到美國盤點出爐，才能針對被點名的產品擬訂方針進行回應。



羅斯表示，存在貿易逆差不必然意味著會採取報復或矯正行動。羅斯說：「在某些案例中，只是因為他們比我們更擅長製造某種產品或成本比我們低廉。…所以這並不表示，名單中被點名的國家都是做壞事」。