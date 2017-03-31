美銀美林稱亞幣短線看升，台幣Q2至Q4目標價落在30、30.6和31元財訊快報 (2017-03-31 16:10)
【財訊快報邱立玲】美銀美林新興亞洲債券與外匯策略分析師Glaudio Piron發布報告，預期亞幣兌美元短線看漲，仍有進一步升值的空間，但是維持今年下半年亞幣走弱的預測。
美元先前走勢偏弱，是因為投資人懷疑川普政府稅改政策被國會通過的能力，但是推升亞幣漲勢還有其他因素，包括台幣與韓元等4種貨幣已經升破川普當選時的匯價水準。
經過重新評估後，預測今年第二季至第四季美元/台幣目標分別在30、30.6和31元；美元/韓元目標預測分別在1100、1140與1160韓元。
美國財政部匯率報告為韓國、台灣央行一直容忍本地貨幣大幅走強的主因，預期台幣與韓元未來數週內可能分別測試30和1100元關鍵價位。
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