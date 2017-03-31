中新社比勒陀利亞3月31日電 （記者 宋方燦）當地時間3月31日凌晨，南非總統祖馬完成了他第二個任期內對內閣的第一次大手術，撤換了10名內閣部長和10名副部長的人選。原財政部長戈爾丹被原內政部長吉加巴替換，這也引發了南非貨幣蘭特的再次大跌。

27日，祖馬突然將正在國外參加招商活動的財政部長戈爾丹與副部長召回，被認為是改組內閣的前兆。30日晚，祖馬在主持了執政黨非國大六名常委的會議后召見多名內閣成員，逐個與之談話。31日凌晨，此次內閣改組塵埃落定：撤換的部長多達10人，副部長也有10人。目前南非35個政府部門設有35名部長和36名副部長，此次調整的人數接近總人數的三分之一。

其中，戈爾丹與其副手喬納斯的去職被認為最沒有懸念。這位財政部長於2015年12月臨危受命，第二次出任財政部長。此後的一年中不斷傳出他與總統身邊的人關係不和的消息。不過，戈爾丹一直受到南非資本市場的推崇，被認為是南非金融市場的「定盤星」。在他被解職的消息傳出后，南非蘭特的匯率也應聲而跌，從27日的12.31蘭特兌換1美元跌到了31日凌晨2時的13.45，跌幅一度接近10%。

戈爾丹離職后，原內政部長吉加巴將出任新的財政部長，而原通信郵政服務部副部長姆吉澤將接任內政部長一職。

此外，還有三位部長「輪崗」：原體育和娛樂部長姆巴魯拉將出任警察部長，原公共工程部長恩克塞西將接任體育和娛樂部長一職，原警察部長恩萊科將改任公共工程部長。

國會議員庫巴伊將接替彼得森出任能源部長，林波波省非國大黨書記馬斯萬甘伊將出任交通部長，原旅遊部副部長夏薩將轉正擔任部長一職。南非新聞部長穆塔姆比將改任公共職能和行政事務部部長，公共職能和行政事務部原副部長迪羅迪羅將接任新聞部長。另外，還有多名副部長被替換。

對於這次內閣改組，祖馬總統表示，其目標就是要提高國家行政機關的「效率和有效性」：「這次調整引入了一些年輕的國會議員和女性進入內閣，這是為了讓國家從他們的活力、經驗和專業知識中受益。」

祖馬在31日凌晨發表的聲明中指出：「我要表達對即將卸任的部長和副部長們為國服務的感謝，也希望新的部長和副部長們能最好地履新。我將指導他們更加不懈地帶領其同事努力工作，推動根本性的社會經濟轉型，確保我們讓窮人和工人階級實現過上美好生活的承諾變成現實。」（完）