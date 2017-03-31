(中央社訊息服務20170331 14:59:24)2017屏東悠遊185．健走串聯FUN步走活動第二場即將於4月22日上午7點於瑪家鄉三和循理教會前開走，4月2日至16日開放網路報名，當日6點前完成報到的前300名民眾，可獲贈50元市集商品兌換卷以及在地伴手禮1份，另公教人員完走將可登錄環境教育時數3小時，請民眾趕快上網報名。



此次瑪家健走步道是沿著三和社區，走進部落自然林道，至折返點-隘寮社區185秘境，全長5.6公里，林道裡盛產著如綠寶石純淨的土芒果以及在地特產~榖類紅寶石「紅藜」，到了隘寮185秘境，可親見逾50年歷史、連結了鄰近社區學童、長者、營區的軍人等感情的勝利門隧道，沿途搭配當地導覽員精彩解說著部落故事、迷人丰采及文化軼事，更能深度認識部落社區特色，本次活動搭配瑪家鄉全國路跑以及土芒果評鑑活動，參加民眾可體驗多項活動，除了悠游健走，還可參加有獎徵答獲得限量好禮、免費品嚐限量的新鮮土芒果創意點心，現場並有「瑪家農特產品部落市集」可供民眾欣賞選購，一舉數得。



健走串聯活動自3月至11月間於不同部落辦理，後續還有5月泰武鄉~漫步泰武體箭兒，6月三地門鄉~三地門童玩訪叢林、7月春日鄉~春日護水遊市集與11月牡丹鄉~牡丹沿岸觀生態，衛生局邀請您一同來漫遊，建立健康生活型態，享受樂活人生，詳情請至屏東縣政府或衛生局網站查詢，或洽衛生局保健科。



訊息來源：屏東縣政府