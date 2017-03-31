(中央社訊息服務20170331 14:28:12)暖花開的4月，遠傳特別準備了千萬回饋要提供消費者百花齊放的多元優惠選擇，包括2月份在西班牙MWC最新發表廣受好評的Sony Xperia XZs旗艦機、最新iPhone 7紅色特別版、或是超夯IoT酷品及智慧家電，搭配遠傳4.5G超級三頻，用超值的價格親身體驗真正的飆網快感。歡慶遠傳20週年，超值月付$999即享合約期間上網吃到飽，4/1起只要攜碼或白金會員續約搭配Sony Xperia XZs及XZ三頻旗艦機獨家再送鷹眼空拍機(市價$2,480)；iPhone 7/iPhone 6s全系列「三重優惠 千萬大回饋」，手機雙倍折價最高現折$6,000還有機會獲得萬元回饋金，總加碼金額破千萬元。另外，4/15前在遠傳網路門市推出線上春電展，免出門好康送到家，凡在網路門市申辦4.5G 1399以上方案搭配手機、超夯酷品或4G平板699以上方案，即贈K歌神器藍牙麥克風，加碼再抽酷炫Alpha1PRO機器人及智能GPS空拍機，滿滿的話題新品，就是要讓消費者輕鬆體驗不一樣的智慧科技新品所帶來的生活新樂趣。



遠傳4.5G +Sony 最新旗艦Xperia XZs 獨家送鷹眼空拍機 再抽Sony微型投影機千呼萬喚始出來，佳評如潮的Sony Xperia XZs 搭載最先進的智慧型手機革新功能 Motion Eye相機模組，兩大功能「超級慢動作錄影」與「預拍模式」可以極度精準地捕捉人眼難以察覺的動作細節，看到一瞬間的千言萬語，並融入 loop surface 設計搭配ALKALEIDO金屬質感背蓋，展現頂級手感與低調光澤的日系美學。遠傳為了消費者特別推出一系列優惠活動，自4/1到4/30止，凡至遠傳申辦4.5G指定方案搭配最新Sony Xperia XZs三頻手機，月付$999即享超級三頻上網吃到飽；申辦4.5G月付$1399除享上網吃到飽、還可網內電話免費講，手機價優惠只要7990元。攜碼或白金會員續約申辦指定方案搭配Sony Xperia XZs/XZ，獨家送鷹眼空拍機(市價$2,480)、再加碼抽Sony微型投影機(市價$12,900，共抽10台)，輕巧便攜、居家或出遊皆可輕鬆享受智慧娛樂生活。線上春電展期間於網路門市申辦，額外加贈K歌神器藍牙麥克風！重重的獨家好康，來遠傳申辦絕對物超所值。



慶祝最新iPhone 7火紅登台 遠傳4.5G+ iPhone全系列 三重優惠 千萬回饋最新iPhone 7紅色特別版，自3/27起現貨開賣後消費者反應熱烈！為慶祝最新iPhone 7火紅登台，遠傳特別再推出一波加碼回饋金額超過千萬元的春特賣，享三重優惠!第一重：雙倍折價更優惠！現在來遠傳申辦iPhone 7/7 Plus全機型，即享限時雙倍折價，攜碼最高下殺$6,000，續約用戶最高折$8,000，2017最新iPhone 7紅色特別版$0帶回家。第二重：原廠配件7折起！原廠/精選配件下殺7折起與全機包膜玻璃保護貼超值組享特惠價$999。第三重：天天抽萬元！活動期間來遠傳申辦iPhone全系列手機，還可加入天天加碼再抽萬元回饋金，共91名，越早來遠傳門市申辦中獎機率越高。遠傳4.5G超級三頻搭配iPhone 7立馬體驗超極速飆網快感！iPhone 6s系列同享優惠！



2017遠傳線上春電展 申辦就送K歌神器 再抽機器人或空拍機 串起智慧生活 想換熱門手機、平板或市面上超夯酷品嗎？遠傳線上春電展自4/1~4/15於網路門市或4/7~4/10於北區12家精選門市，凡申辦4.5G 1399以上方案搭配手機、超夯酷品或4G平板699以上方案，即加碼送途訊K068藍牙麥克風，掌上KTV隨時開唱，還可再抽Alpha1PRO機器人(市價$18,900)及智能GPS4K空拍機(市價$16,900)。遠傳春電展要給消費者滿滿的優惠，想換熱門手機、平板或超夯IoT酷品來遠傳申辦就對了！



貼心小叮嚀:1. 獨家係指系統業者獨家。2. 攜碼、續約資格以遠傳系統為準，優惠恕無法併用。3. 部分機款即將上市，活動內容/手機價格/手機到貨日/款式/顏色/配備/數量以門市現場銷售為主。遠傳保留活動修改終止之權利。4. 活動贈品不得要求移轉至他人、折換現金或更換贈品。遠傳保留以其他商品替換及隨時修訂、暫停、或終止本活動內容之權利。其他未盡事宜詳洽遠傳門市或上www.fetnet.net



【遠傳4.5G超級三頻+Sony Xperia XZs/ XZ三頻旗艦機】1. 本優惠活動限2017/4/30前於遠傳/網路門市攜碼或白金會員續約4G新絕配999以上指定方案簽約24/30個月，需預繳。贈品空拍機乙組將於2017/6/30前郵寄至用戶帳單地址。「Sony微型投影機」中獎名單於2017/6/30前公告於www.fetnet.net，詳細活動辦法請見活動網頁。2. 申辦4G新絕配999以上指定方案簽約24/30個月並預繳，享合約期間4G上網無限瀏覽之優惠。4G方案內容如有調整，請依門市最新公告為準。



【iPhone 7/ 6s系列 優惠活動】1. 千萬回饋係指本活動預計加碼贈送價值之總額。攜碼/續約雙倍折價係指與本公司舊促銷方案相比。2. 本活動限2017/6/30前，憑快樂有錢卡/指定信用卡攜碼或白金會員續約申辦iPhone指定機款搭配4G新絕配1399以上費率簽約24/30個月，可享手機專案折價$2000~$6000；最高再折$8000，限璀璨白金會員續約申辦指定機款搭配4G新絕配1399以上費率簽約24/30個月，專案價最高折至$0止，須預繳，優惠無法併用。攜碼/白金會員續約/璀璨白金會員續約資格以系統為主。$0係指iPhone 7/ 7 Plus(32G)申辦4G 2699資費簽約30個月並預繳。3. 原廠/精選配件7折係指以遠傳門市公告或指定為依據之指定配件七折之種類及其折扣。4. 「天天抽萬元回饋金」共抽91組可獲得friDay購物10,000元折價酗@張，中獎名單於申辦次月10號前公告於www.fetnet.net。詳細折價券使用說明請至遠傳活動官網查詢。



【線上春電展+酷品專案】1. 精選直營門市活動期間為2017/4/7-2017/4/10；網路門市活動期間為2017/4/1-2017/4/15。2. 精選直營門市係指信義威秀、忠孝市府、台北莊敬、台北光復南、台北通化、台北延吉、台北永春、忠孝復興、松山饒河、台北遠企、台北南京東、八德資訊園區等12間直營門市。3. 送途訊K068藍牙麥克風、加碼抽Alpha1PRO機器人及智能GPS4K空拍機，限活動期間於精選直營門市及遠傳網路門市申辦4.5G超極速手機1399(含)以上，或4G平板699(含)以上方案，簽約24/30/36個月並預繳，贈品後寄。若調降或提前退租視同放棄本專贈送之優惠。4. 春電展活動加碼贈品，將在活動結束後，確認用戶申辦成功資格之45個工作天後寄出。其他未盡事宜請洽遠傳客服中心，遠傳保留活動修改及終止權利。5. 超夯酷品專案價優惠限申辦遠傳4.5G超極速599/999/1399方案並簽約30個月，須預繳。



訊息來源：遠傳電信股份有限公司