（中央社記者蔡怡杼台北 2017年3月31日電）台股萬點就差臨門一腳，前新光投信總經理、財金智慧教育推廣協會理事蘇英孝認為，台股現在投資環境改變了，尤其，心理景氣恢復，台股上半年有機會再見萬點。



「2017財金生活教育扎根計畫」今天於平溪國小宣布起跑，由財金智慧教育推廣協會（FINLEA）與臺灣集中保管結算所（TDCC）共同主辦「2017財金生活教育扎根計畫」。



台北股市今天開平走低，收盤跌36.63點，為9811.52點。蘇英孝受訪時表示，台股其實現在距離萬點只剩半步，投資環境已經改變了，上半年有機會再見萬點。



蘇英孝說，台股配息以及每股盈餘表現全球排名前位，台股殖利率高，大多數掛牌公司都是值得長期投資，而美國升息後，債券等市場資金會流出，這些資金會找全世界相對安全的市場，台灣的條件應該是足以吸引國際資金進來。



蘇英孝表示，台灣經濟前幾年景氣不好，但近期景氣對策信號已連 8綠，不僅代表景氣觸底，更重要的是民眾對未來的心理景氣恢復，對股市有助，加上政府心態沒有打壓壓抑，也會有利股市表現。



在投資標的上，蘇英孝表示，除看好蘋概股外，另外，景氣循環類股如航運、原物料、塑膠、紡織等類股都可以著墨，尤其，紡織股中機能布料業者以及自行車廠都可以留意。