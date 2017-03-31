（中央社記者張建中新竹31日電）網購不是年輕世代的消費專利，銀髮族也很愛。一項調查顯示，近 2成台灣銀髮族曾用電視購物及網路購物消費，銀髮族在網購每人月平均消費約新台幣3633元。



資策會創新應用服務研究所FIND針對銀髮族購物行為進行調查，發現台灣銀髮族智慧型手機持有率約60.2%，近2成銀髮族曾經利用電視購物及網路購物消費。



從消費金額來看，在電視購物部分，資策會創研所FIND調查顯示，銀髮族每人每月平均整體消費金額約新台幣2367元，其中女性平均單月消費金額約2466元，男性平均為1957元。



在網路購物部分，調查顯示，銀髮族每人每月平均消費金額約3633元，其中女性銀髮族網購的單月平均金額約1536元， 男性則高達 4倍， 平均單月消費金額約7248元。



觀察銀髮族網路購物消費行為，調查顯示，透過智慧型手機及電腦等連網裝置，網路購物標的仍以交通票券（65.6%）最多，超過 1成有固定網購的習慣。



在電視購物部分，調查指出，銀髮族除了傳統採購方式及家人代買之外，電視購物名列銀髮族購物管道榜上的第3名、達10%比例銀髮族固定會訂購電視購物的商品，其中又以民生用品居多。



從年齡和性別來看，調查顯示，55歲到64歲的初老銀髮族，逾半（52.6%）使用電腦進行網路購物， 利用智慧型手機者占47.4%， 其中女性的初老銀髮族群偏好透過智慧型手機網購。



反觀初老銀髮族中的男性，高達 9成喜好透過電腦連網進行網路購物，主要是可跨平台網頁查詢商品、比價及審視商家評價，較以經濟、實務導向為購物考量。



不過調查也指出，無論網購或電視購物，逾 8成銀髮族仍偏好貨到付款方式，主要是對於金流仍有許多顧慮。1060331