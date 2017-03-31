經濟不景氣，精品品牌各個出絕招，推出新的服務來抓住高端消費者的心，像精品品牌PRADA就推出一系列全新Made to Order Pumps 訂製鞋款活動，而這種個人化的鞋款也深受各界名媛貴婦所喜愛，連好萊塢女星妮可基嫚也曾穿上個人訂製鞋款出席活動。

這次的訂製服務共有19種不同樣式的鞋款可供選擇，包含尖頭、魚口、厚底、圓頭以及涼鞋等款式與8種不同高度的鞋跟，來因應不同場合的需求。材質部分則有緞面材質、麂皮、小山羊皮、金屬牛皮、天鵝絨、經典Saffiano漆亮皮壓纹等各式頂級皮革可挑選。

此外，客製化鞋款還有多樣的珍稀皮革材質可供貴婦們選擇搭配，如：鱷魚皮、鴕鳥皮等珍稀材質，而在印花鞋款的部分，今年增添了多款印花圖紋- 嘴唇、花朵以及愛心印花，並以漆亮皮壓紋印花的質材呈現，讓訂製鞋款增添了多變的俏麗風貌。

值得一提的是，今年還特別推出寶石釦環系列，提供2種不同鞋跟高度，4 種不同材質-天鵝絨、麂皮、漆亮皮與緞面材質，以及6種不同顏色的寶石釦環可挑選，還能在鞋底Logo的底下鑲上金色或銀色貴賓的姓名英文縮寫 。除此之外，今年更增加數字、嘴唇、花朵以及愛心等充滿趣味的符號可選擇，非常用心。