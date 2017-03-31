（中央社記者楊淑閔台北31日電）台灣人喜愛赴日旅遊。農委會公布，海關30日在台北松山機場查獲旅客從日本搭機抵台時私自攜帶4.5公斤生牛肉，已違反動傳條例，最高會被罰新台幣1.5萬元，呼籲莫觸法。



農委會動植物防疫檢疫局表示，30日下午2時許，財政部關務署台北關松山分關在台北松山機場查獲，李姓旅客從日本搭乘JL099班機抵台時，攜帶生牛肉4.5公斤，而且是選擇從海關綠線免申報櫃檯入境，也沒有申報檢疫，涉嫌違反「動物傳染病防治條例」。



防檢局並說，將依法裁處當事人，而生牛肉屬於動傳條例規定的檢疫物，必須向防檢局申報檢疫；未依規定申報檢疫，海關會查扣生牛肉，防檢局基隆分局並已對此案執行消毒等必要防疫措施。



防檢局強調，違規行為人將被處新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰；呼籲民眾不要擅自攜帶動植物及其產品入境，以身試法會遭罰。1060331