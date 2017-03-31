中新網3月31日電 據韓聯社報導，韓國民調機構蓋洛普韓國31日發佈的下屆大選民調結果顯示，在野的共同民主黨前黨首文在寅繼續領跑榜單。值得注意的是，國民之黨前黨首安哲秀力壓民主黨籍忠清南道知事安熙正升至第二位。

據報導，蓋洛普韓國3月28日至30日針對韓國1010名選民進行了調查。結果顯示，文在寅支持率為31%，與前一周持平，穩居第一寶座。

安熙正支持率則較前一周下降3個百分點，為14%，排名下滑至第三。安哲秀支持率較前一周上升9個百分點，達19%，躍升第二。

另外，民主黨籍城南市長李在明以8%支持率位居第四；執政的自由韓國黨籍慶尚南道知事洪准杓以4%支持率位居第五；同黨議員金鎮台以3%支持率位居第六。