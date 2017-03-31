（中央社台北2017年3月31日電）台股今天跌36.63點，收在9811.52點，成交值新台幣1005.63億元。三大法人外資、投信賣超，自營商買超，合計賣超新台幣13.64億元。



在長假效應下，台股在清明連假前的最後一個交易日，受到調節賣壓出籠影響，大盤指數震盪走低，終場收跌36.63點，不過，仍守住9800點關卡。



外資及陸資今天賣超21.53億元，投信賣超1.92億元，自營商買超9.81億元。三大法人合計賣超13.64億元。



分析師王兆立認為，短期台股仍將維持震盪整理走勢，以個股表現為主。