●三大法人賣超台股13.64億元中央社 (2017-03-31 14:53)
（中央社台北2017年3月31日電）台股今天跌36.63點，收在9811.52點，成交值新台幣1005.63億元。三大法人外資、投信賣超，自營商買超，合計賣超新台幣13.64億元。
在長假效應下，台股在清明連假前的最後一個交易日，受到調節賣壓出籠影響，大盤指數震盪走低，終場收跌36.63點，不過，仍守住9800點關卡。
外資及陸資今天賣超21.53億元，投信賣超1.92億元，自營商買超9.81億元。三大法人合計賣超13.64億元。
分析師王兆立認為，短期台股仍將維持震盪整理走勢，以個股表現為主。
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