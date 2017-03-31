南非財長遭開除 南非幣重貶中央社 (2017-03-31 14:45)
（中央社約翰尼斯堡2017年3月31日綜合外電報導）由於南非總統朱瑪（Jacob Zuma）開除他的財政部長戈登（Pravin Gordhan），南非貨幣蘭特（rand）今天大貶超過5%。
戈登管理世界最重要新興經濟體之一的南非，能力向來廣受肯定。
法新社報導，這次恐造成執政黨「非洲民族議會」（African National Congress）分裂的戲劇化改組，除了戈登去職，還任命10名內閣新閣員。
非洲民族議會在南非前總統曼德拉（Nelson Mandela）領導下帶領對抗種族隔離政策，1994年起開始執政。
發生在深夜的人事震盪導致蘭特對美元從12.8蘭特兌1美元，貶低到13.5。投資人擔憂貪瀆醜聞纏身的朱瑪恐又有機會對國家財政上下其手。（譯者：中央社許湘欣）
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