？？？？3月22日，在第二十五屆「世界水日」到來之際，作為中國水公益領域的倡行者，華潤怡寶再一次站在了水公益行動前線，在北京郵電大學正式啟動了？「純凈責任？怡路同行」？2017華潤怡寶世界水日公益行動。

？？？？本次行動旨在推動水公益的責任感與使命感，鼓勵更多的公眾參與全新主題的世界水日公益行動。

？？？？啟動儀式上，上百名來自高校水公益組織的學生代表，舉行了莊重誓師儀式，號召公眾信任自我，凝聚力量，共同致力於保護水生態資源，並創造可持續發展的水環境體系。

？？？？啟動儀式后，「純凈責任？怡路同行」2017華潤怡寶世界水日公益行動將在全國包括上海、廣州、瀋陽、濟南、成都、長沙、南昌等地全面展開。各地公眾將與華潤怡寶協力，以實際行動為維護純凈的水生態，創造可持續發展的水環境，獻出自己的力量。？？文/尚強