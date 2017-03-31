？？？？近日，由海淀區金融服務辦公室、中關村大街建設辦公室、海淀區北下關街道辦事處主辦的以「中英科技創新與科技金融合作」為主題的北下關科技金融創新沙龍第8期暨國際科技金融創新投資沙龍在清創孵化器舉行，來自研究機構、創投公司、創業服務機構等共計50餘人出席沙龍。

？？？？活動現場嘉賓踴躍發言，結合各自專業從不同的角度分享自己對於中英科技創新與科技金融合作的看法。北下關街道辦事處文副主任還就北下關地區如何為科技金融發展更好地提供服務徵求了在座嘉賓的意見，並表示沙龍的成立旨在聚攏北下關發展科技金融的人氣，圍繞北下關未來科技金融的發展碰撞思路，就如何做好科技金融工作建言獻策。